Grecia pone il veto a dichiarazione NATO a sostegno alla Turchia per l'escalation in Siria

La dichiarazione è giunta dopo l’escalation a Idlib in Siria, dove 33 soldati turchi sono stati uccisi e oltre 30 feriti da un attacco aereo siriano giovedì. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incolpato le forze russe dell'attacco.

Venerdì, la missione permanente della Grecia presso la NATO ha posto il veto su una dichiarazione che l'alleanza si preparava a fare a sostegno di Ankara, a seguito del recente raid siriano che ha provocato la morte di 33 militari turchi, ha riferito il quotidiano greco Vima, citando informazioni da fonti greche.

Secondo il giornale, il ministro degli Esteri della Grecia, Nikos Dendias, ha impartito istruzioni dirette ai rappresentanti di utilizzare un veto se il testo della dichiarazione congiunta non avesse incluso la proposta greca per fare riferimento al rispetto della dichiarazione UE-Turchia sui rifugiati e i migranti del marzo 2016.

Secondo quanto riferito, la proposta greca è stata accolta con resistenza da numerosi paesi, tra cui Regno Unito, Germania, Stati Uniti e Francia.

In precedenza, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha chiesto di avviare le consultazioni politiche previste dall'articolo 4 del Trattato di Washington, che consente a un paese membro di chiedere l'assistenza dell'organizzazione se ritiene che la sua sicurezza, integrità territoriale o indipendenza politica siano minacciate.

Ankara ha anche chiesto che i suoi alleati aiutino la difesa aerea e l'intelligence in relazione alla situazione a Idlib, ma non sono stati raggiunti accordi sulla questione, secondo la pubblicazione.

L’attacco a danno dei soldati turchi

In precedenza 33 truppe turche sono state uccise da un attacco aereo siriano nel Governatorato d'Idlib giovedì. L'esercito russo in seguito ha spiegato che le forze armate siriane avevano preso di mira i terroristi Hayat Tahrir al-Sham che operano nella provincia, aggiungendo che le forze governative siriane non erano state informate della presenza turca nell'area.

L'ultimo picco di scaramucce fatali segue diverse settimane di tensioni alimentate dai costanti attacchi di militanti sostenuti dalla Turchia contro l'esercito siriano.