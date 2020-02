Coronavirus: situazione aggiornata al 29 febbraio

Il coronavirus continua a mietere vittime in tutto il mondo con 47 nuovi morti in Cina e un altro decesso in Corea. In tutto il numero totale di casi di infezione da coronavirus è oltre 85.600, con più di 39,700 pazienti che sono guariti.

In Italia alle 17:00 di ieri i casi positivi ufficiali sono stati 821 di cui 64 gravi. Nel Belpaese i decessi totali provocati dal virus sono stati 21, mentre 46 persone sono guarite. Lo ha annunciato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Ieri sera il cdm ha approvato il decreto a sostegno dell'economia nelle zone colpite.

"Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto urgente a sostegno dell'economia nelle zone colpite dal Coronavirus. Abbiamo subito messo in campo le misure a tutela della salute dei cittadini e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ne ha riconosciuto l'efficacia. Mentre in altri Paesi d'Europa si sta iniziando ora a fronteggiare l'epidemia, noi abbiamo già introdotto le norme a favore del mondo produttivo. I territori interessati ora possono ripartire e con essi anche l'Italia", ha scritto su fb il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.