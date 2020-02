Un soldato turco ucciso in attacco siriano - Ministero Difesa turco

A seguito di bombardamenti da parte delle forze governative, un soldato turco è rimasto ucciso ed altri due sono stati feriti.

I militari turchi si trovavano ad Idlib per 'l'instaurazione del cessate il fuoco'.

​Il ministero ha aggiunto in un tweet che l'esercito turco continuerà ad attaccare le posizioni delle forze governative siriane nell'area.

"Secondo le informazioni ricevute da varie fonti nella regione, 56 "elementi del regime" sono stati neutralizzati, così come 8 carri armati, 4 veicoli da combattimento corazzati, 5 obici e 2 sistemi di razzi reattivi", ha anche comunicato il ministero.

Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede ateş altına alınan Rejim hedefleri vurulmaya devam edilmektedir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 28, 2020

Escalation ad Idlib

La situazione ad Idlib si è aggravata dopo che i terroristi del gruppo fondamentalista Tahrir al-Sham il 27 febbraio hanno avviato un'offensiva su vasta scala contro le posizioni delle forze governative siriane. L'esercito siriano ha reagito al fuoco ostile. Secondo il ministero della Difesa russo, sono stati bombardati anche soldati turchi, che però non avrebbero dovuto trovarsi in questa area.

Nei bombardamenti dell'esercito siriano 33 militari turchi sono stati uccisi, più di 30 sono rimasti feriti. Immediatamente dopo aver ricevuto informazioni sui militari turchi colpiti, la parte russa ha intrapreso le misure per un completo cessate il fuoco da parte delle truppe siriane e si è assicurata l'evacuazione sicura dei militari turchi morti e feriti in Turchia. Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che i velivoli delle forze aerospaziali russe non sono stati operativi in quest'area.