Cittadina moldava contagiata dal coronavirus in Italia

Una cittadina moldava in Italia è rimasta contagiata dal coronavirus in Italia, riporta l'ufficio stampa del ministero degli Esteri della Moldavia.

"Le missioni diplomatiche hanno riportato la positività del test effettuato due giorni fa da una cittadina moldava, che ha avuto contatti con una persona infetta dal virus Covid-19. Su un'altra donna entrata in contatto con un italiano contagiato è stato fatto il test, i risultati dovrebbero essere pronti nei prossimi giorni", si afferma in una nota pubblicata sul sito web del ministero degli Esteri moldavo.

Il dicastero diplomatico di Chisinau ha osservato che le condizioni della donna contagiata sono stabili, non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale e riceve assistenza medica domiciliare. L'Ambasciata moldava a Roma, così come i consolati a Milano e Padova, si tengono in contatto con le autorità italiane per monitorare la situazione.