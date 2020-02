Ucraina, ricoverata in ospedale donna arrivata dall'Italia: sospetto contagio da coronavirus

Una donna con la febbre è arrivata all'aeroporto di Kiev Borispol dall'Italia, dove sono stati registrati diversi casi di coronavirus: è stata ricoverata in ospedale per controlli, ha riferito il portavoce delle guardie di frontiera dell'Ucraina Andriy Demchenko.

L'Italia negli ultimi giorni è diventata il principale obiettivo dell'infezione del nuovo tipo di coronavirus in Europa. Il numero di vittime del coronavirus è salito a 17 secondo gli ultimi dati ufficiali; complessivamente dall'inizio dell'epidemia sono stati registrati oltre 600 casi di infezione.

"Lo screening della temperatura e le misure di sicurezza rafforzate per prevenire la diffusione del coronavirus in Ucraina vanno avanti attivamente ... Nel corso dell'ultimo giorno, una donna con la febbre è stata trovata su uno dei voli atterrati all'aeroporto di Borispol, è stata presa in consegna dai medici e ricoverata in ospedale per ulteriori esami. Molto probabilmente soffre di una malattia respiratoria acuta. E' arrivata dall'Italia", l'agenzia di stampa ucraina Unn riporta le dichiarazioni di Demchenko.

AGGIORNAMENTO

Hanno mostrato esito negativo i risultati delle analisi di laboratorio per accertare la presenza del nuovo coronavirus Covid-19 in una donna ucraina tornata dall'Italia; lo ha affermato il laboratorio di virologia del Centro di Sanità dell'Ucraina.

Coronavirus, Di Maio: "no allarmismi"

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio invita tutti ad avere una comunicazione responsabile quando si parla di nuovo coronavirus. Il capo della Farnesina ha poi annunciato una campagna d'informazione all'estero per rilanciare l'immagine dell'Italia.

“Se manteniamo il sangue freddo – ha aggiunto Di Maio – possiamo rilanciare il brand Italia”.