Coronavirus, "Niente più stretta di mano" ed altre raccomandazioni dell'Oms

L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha pubblicato una nuova guida per aziende e datori di lavoro che delinea semplici modi per prevenire la diffusione del virus COVID-19, oltre ad alcuni punti da considerare quando si comunica e durante i viaggio d'affari. Ancora più severe le prescrizioni del Dipartimento della Salute degli Stati Uniti.

La principale raccomandazione dell'OMS rimane la sanificazione regolare di tutte le superfici di lavoro, nonché un accurato lavaggio delle mani. In particolare viene sottolineato, se possibile, di: “lavare il più spesso possibile, con sapone e disinfettanti contenenti alcol, dopo ogni contatto di oggetti comuni”.

Ma che dire delle strette di mano, che in molti Paesi, incluse Italia e Russia, sono parte integrante della comunicazione aziendale?

Il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie del Dipartimento della Salute (CDC) degli Stati Uniti, nel suo opuscolo ufficiale su COVID-19, scrive che il virus viene trasmesso da persona a persona attraverso l'aria a una distanza inferiore di 2 metri. Si può venire infettati anche se si toccano superfici contaminate e poi ci si tocca naso, bocca o gli occhi prima di averle lavate. Una di queste superfici può essere la mano di un'altra persona, ad esempio una persona infetta, inclusa una che non ha ancora manifestato sintomi.

Gli studi sembrano dimostrare che i coronavirus possono rimanere attivi su superfici metalliche e plastiche per un massimo di 9 giorni e sulla pelle umana per un massimo di 12 giorni. Ad oggi, ci sono casi in cui i portatori del virus erano persone la cui malattia era completamente asintomatica. Inoltre, secondo recenti studi, il periodo di incubazione di COVID-19 potrebbe raggiungere fino a 24 giorni.

Non sorprende che sulle porte di molte aziende negli Stati Uniti, in Svizzera e in altri Paesi siano già stati affissi avvisi del tipo: "In connessione con l'epidemia di coronavirus, per favore non stringere la mano! Grazie" e molte grandi aziende abbiano vietato al personale di stringere la mano per evitare la diffusione del coronavirus.

L'OMS, nel suo manuale, osserva che stringere la mano, come qualsiasi altro contatto corporeo, non è il modo principale per trasmettere il virus, quindi non dovrebbe esservi motivo di evitare di stringere la mano ma, “solo se entrambe le persone si sono lavate le mani prima di stringere le mani, perché solo un lavaggio accurato delle mani è una protezione affidabile contro le malattie virali e batteriche”.

Siccome nessuno si lava le mani esattamente l’attimo prima di stringerne altre, va da sé che l’interpretazione data dal Dipertimento della Salute americano alle raccomandazioni OMS sia esattamente in linea.