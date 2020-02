Russia registra 25 violazioni del cessate il fuoco in Siria in 24 ore, la Turchia ne registra 22

La Russia registrato 25 violazioni in 24 ore nella commissione per le violazioni della cessazione delle ostilità in Siria, mentre la Turchia ne ha registrate 22, secondo la newsletter sul sito web del ministero della Difesa della Federazione Russa.

"La parte russa dell'ufficio di rappresentanza della commissione congiunta russo-turca per esaminare le questioni relative alle violazioni della cessazione delle ostilità ha registrato 25 violazioni nelle province di Idlib - 13, Latakia - 11, Aleppo - uno. La parte turca invece ha registrato 22 violazione nelle province: Idlib - 19, Aleppo - 3", dice il bollettino.

Si osserva che nel corso di 24 ore il Centro di riconciliazione ha svolto due azioni umanitarie: ha fornito 250 pasti del peso di 0,9 tonnellate ad Aleppo e 500 pasti per un totale di 1,8 tonnellate nel villaggio di Sinjar (provincia di Idlib).

Il conflitto armato in Siria è in corso dal 2011. Alla fine del 2017, è stata annunciata la vittoria sul gruppo terroristico dello Stato islamico in Siria e Iraq. In alcune aree del paese continua la guerra ai terroristi. Al momento, un accordo politico, la ricostruzione della Siria e il ritorno dei rifugiati sono in prima linea.