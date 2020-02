Turchia, migliaia di rifugiati si stanno dirigendo verso i confini dell'Europa - Video

Sullo sfondo delle notizie secondo cui le guardie di frontiera turche non impediscono più l'attraversamento della frontiera, i rifugiati di diverse nazionalità situati in Turchia si stanno riunendo in grandi gruppi e si stanno spostando a piedi o con i trasporti verso i valichi di frontiera terrestri e marittimi che collegano la Turchia con i paesi europei, ha detto il canale televisivo.

Secondo il canale, convogli di rifugiati sono stati visti a Istanbul, Edirne, Izmir, Aydin.

I rifugiati siriani vivono attualmente in vari paesi, il maggior numero nei vicini Libano, Siria, Turchia, Giordania. Quindi, nella sola Turchia ci sono circa 3,6 milioni di rifugiati, riporta Haberturk.

I capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'UE a metà marzo 2016 hanno concordato con la Turchia un piano comune per combattere la crisi migratoria. L’UE in particolare fornisce assistenza finanziaria ad Ankara per ricevere i rifugiati. Il piano inoltre prevede il ritorno in Turchia di tutti gli immigrati clandestini che sono arrivati ​​in Grecia dal territorio turco e l'accoglienza da parte dell'UE di migranti siriani legali dalla Turchia su una base di parità.

In precedenza, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato che la Turchia non è stata in grado di adempiere a diversi impegni chiave per risolvere i problemi relativi a Idlib. In particolare, non ha dissociato l'opposizione armata, che è pronta per il dialogo con il governo nel quadro del processo politico, dai terroristi.

Quindi, nel memorandum russo-turco del 18 settembre 2018, concordato dall'incontro dei presidenti Putin ed Erdogan, è stato affermato che lo status quo per la presenza delle forze armate turche viene mantenuto, ma a condizione della ritirata di tutti i gruppi radicali terroristici dalla zona di Idlib entro il 15 ottobre 2018. È stato inoltre stabilito che "saranno prese misure efficaci per garantire una cessazione delle ostilità stabile" all'interno dei confini di questa zona. La clausola 7 del memorandum prevedeva pattuglie congiunte russo-turche nell'area.