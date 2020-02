Raid siriano a Idlib: non è stata adoperata aviazione russa - Ministero Difesa russo

Il Centro di riconciliazione russo per la Siria si mantiene in contatto con il Centro di coordinazione turco a Idlib per la prevenzione di minacce alla sicurezza.

Dopo aver ricevuto la comunicazione dell'uccisione dei soldati turchi, la Federazione Russa ha annunciato delle misure d'emergenza per imporre un cessate il fuoco immediato alle forze armate siriane.

E stata condotta una evacuazione dei morti e dei feriti tra i militari turchi da Idlib verso la Turchia.

Secondo le informazioni ricevute dalla parte turca nessuna divisione delle forze armate turche avrebbe dovuto trovarsi nella regione di Behun in Siria, dove sono state colpite dall'aviazione siriana.