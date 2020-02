Deceduta a causa del coronavirus ex ambasciatrice iraniana in Vaticano

Nel contesto dell’aumento dei contagi dal COVID-19 nell’Iran, con casi registrati anche tra le autorità iraniane, è morta Hadi Khosroshahi, l’ex ambasciatore dell'Iran in Vaticano dopo la rivoluzione islamica iraniana del 1979. La notizia è stata riportata dall’agenzia Tasnim.

Il chierico anziano Hadi Khosroshahi è deceduta all'età di 81 anni nella città di Qom, la seconda città santa dell'Iran dopo Mashhad.

In precedenza in Iran sono stati confermati 245 casi di infezione da coronavirus, con un numero di decessi pari a 26. Tra le autorità della repubblica islamica sono risultati positivi al coronavirus la vicepresidente Masoumeh Ebtekar ed il presidente della commissione per la sicurezza nazionale e gli affari esteri del Parlamento iraniano Mojtaba Zolnour.