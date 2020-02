Coronavirus, Macron avverte la Francia: "L'epidemia sta arrivando"

Il presidente francese Emmanuel Macron si è rivolto alla nazione, parlando dall'ospedale La Pitie-Salpetriere di Parigi, annunciando che la Francia si sta preparando ad un incremento del numero dei casi di positività al coronavirus, ma che le autorità sono pronte ad affrontare la crisi:

"Siamo di fronti ad una crisi, ad un'epidemia che sta arrivando", sono state le parole di Macron, pronunciate alla presenza del neoministro della salute transalpino Oliver Véran.

Macron ha poi sottolineato come il governo cercherà di mettere tutta l'energia per supportare l'apparato sanitario nazionale per combattere la diffusione del COVID-19:

"Siamo solo all'inizio, cercheremo di prendere le giuste decisioni insieme ai nostri medici", ha aggiunto Macron.

Finora sono due i decessi legati alla diffusione del coronavirus registrati in Francia: il primo è quello relativo ad un 80enne cittadino cinese, dichiarato morto a metà febbraio, mentre il secondo caso riguarda un 60enne francese, che si è spento nella notte tra martedì e mercoledì nello stesso ospedale oggi visitato da Macron.

La Francia è stato il primo Paese europeo a confermare casi di COVID-19 sul proprio territorio nazionale a gennaio, con 18 casi registrati fino ad oggi.