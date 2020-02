Trump dà consigli su come difendersi dal coronavirus

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha consigliato ai suoi concittadini di lavarsi spesso le mani e di cercare di evitare di toccare persone o oggetti in continuazione.

"Come avete probabilmente sentito, io lo faccio sempre, dovete lavarmi le mani e controllare la vostra igiene. Non bisogna toccare per forza attaccarsi ad ogni corrimano, se non strettamente necessario. Ci sono delle regole che vanno seguite quando si è malati", ha spiegato ai giornalisti.

Trump ha poi raccontato un aneddoto personale, relativo all'incontro, avvenuto circa una settimana fa, con una persona che non vedeva da tempo:

"Mi ha abbracciato, baciato. Io ho chiesto: 'Stai bene?' - e lui mi risponde - no. Ho la febbre altissima e una brutta influenza". E mi abbraccia di nuovo e mi bacia. Mi sono scusato e sono andato a lavarmi le mani", ha detto Trump suscitando l'ilarità dei presenti.