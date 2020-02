Coronavirus, caso sospetto in Russia: è una ragazza tornata da Milano

In Russia, a Voronezh, una ragazza è stata ricoverata pochi giorni dopo il suo rientro da Milano per una sospetta infezione da coronavirus.

Una ragazza, rientrata da poco da Milano è stata ricoverata nella città russa di Voronezh per una sospetta infezione da Coronavirus.

Lo rende noto l'amministrazione della regione di Voronezh, attraverso il suo canale ufficiale Telegram:

"Giovedì 27 febbraio a Voronezh, nell'ambito dell'applicazione delle misure di sicurezza straordinarie per il contrasto dell'epidemia di coronavirus, è stata ricoverata una ragazza con sintomi di sindrome respiratoria acuta", si legge nella comunicazione.

In precedenza a Voronezh erano stati rocverati altri 8 pazienti rientrati dalla Cina per un sospetto contagio, ma le analisi avevano dato in ciascuno dei casi risultato negativo ed erano così stati dimessi.