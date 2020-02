Coronavirus, confermati tre russi della Diamond Princess

La diagnosi di "nuova infezione da Coronavirus" è stata confermata per tre russi provenienti dalla nave da crociera Diamond Princess. Lo ha detto ai giornalisti mercoledì il Capo di Rospotrebnadzor Anna Popova.

"Abbiamo preso i cittadini della Federazione Russa dal Giappone. Voglio dirvi che sono stati ricoverati sotto sorveglianza medica, sono tutti nei reparti infettivi degli ospedali, otto persone, di cui tre a cui in Giappone è stata diagnosticata una "nuova infezione da coronavirus", i loro familiari sono stati ricoverati in ospedale e portati a Kazan. Di tre hanno confermato la diagnosi", ha detto.

Popova ha osservato che tutti i cittadini, compresi quelli di cui hanno confermato la diagnosi, sono in buone condizioni. "La temperatura di tutti è normale, non ci sono manifestazioni cliniche in nessuno, anche in coloro che hanno una diagnosi di "nuova infezione da Coronavirus", ha aggiunto.

Per conto del personale operativo per la prevenzione e la diffusione del Coronavirus in Russia, il 23 febbraio, l'aereo An-148 Moe della Russia ha portato da Tokyo a Kazan otto cittadini della Federazione Russa, che si trovavano sulla nave nel porto giapponese di Yokohama. I cittadini, così come le persone che hanno evacuato, staranno 14 giorni in quarantena a Kazan.

Il caso della Diamond Princess

In totale, circa 3700 persone provenienti da 50 paesi del mondo erano sulla Diamond Princess. La crociera aveva lasciato il porto giapponese di Yokohama il 20 gennaio ed è stata messa in quarantena il 5 febbraio, quando a bordo è stato trovato un passeggero di Hong Kong affetto da coronavirus. Quindi altre 542 persone sono state infettate (secondo i dati al 19 febbraio). È stato riferito che il coronavirus qualche giorno dopo è stato diagnosticato in una coppia russa. Ma più tardi, la parte giapponese ha chiarito che la diagnosi della donna era stata smentita.