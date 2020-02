Coronavirus, si estende l'epidemia in Germania: nuovo focolaio in Nordreno-Westfalia

Positivo al CoVid-19 un uomo di 40 anni, ricoverato in isolamento e in gravi condizioni a Heinsberg, del distretto di Colonia. Sale a 18 il numero di contagi nel paese.

Si eleva il numero dei contagi e si estendono i focolai dell'epidemia del nuovo coronavirus in Germania. Ai 16 casi accertati si aggiungono due nuovi pazienti, uno dei quali con un quadro clinico già complicato.

Si tratta di un uomo di 40 anni ricoverato in isolamento a Heinsberg, città del distretto di Colonia, in condizioni gravi. Il paziente sarebbe affetto da patologie pregresse. Si tratta del primo caso nella regione Nordreno-Westfalia.

In seguito a questo nuovo focolaio le scuole di ogni ordine e grado e gli uffici nel circondario resteranno chiusi.

Il secondo paziente risultato positivo al test è un giovane di 25 anni residente a Goepping, nel Baden-Wuttemberg. Il ragazzo potrebbe essere stato contagiato in Italia, a Milano, dove si trovava per un viaggio di lavoro, secondo quanto riferisce la stampa nazionale.

La Croce Rossa nazionale ha diramato un comunicato per sospendere per almeno 4 settimane le donazioni di sangue dei donatori che hanno viaggiato in Italia.

80.000 casi di influenza in Germania

In queste settimane la Germania sta lottando contro un'ondata di influenza stagionale che ha già provocato 80.000 casi, quasi quanto i contagi da nuovo coronavirus in tutto il pianeta, e che si è fatta più virulenta negli ultimi giorni.

In base ai rapporti delle autorità sanitarie nazionali, la stagionale che ha investito il paese tedesco è facilmente trasmissibile. Basterebbe un colpo di tosse per il contagio. Dall'autunno sono 79.263 i casi registrati, 13.300 ricoverati e 130 i decessi.