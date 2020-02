Russia, fermati due giovani per preparazione attacco su scuola

Secondo quanto comunica l'Fsb due adolescenti sono stati arrestati nella città russa di Saratov per preparazione un attacco su una scuola.

Due studenti, nati nel 2005, sono stati arrestati a Saratov, Russia, per preparazione di un attacco su una scuola. Lo comunica l'Fsb.

Secondo quanto si apprende, i giovani intendevano utilizzare nell'attacco un fucile da caccia a canne mozze, di cui erano in possesso, e miscele incendiarie fai-da-te.

In un video rilasciato dalle autorità uno dei sospetti afferma che progettava di farlo per vendetta, sostenendo anche che il suo complice contava di uccidere nell'attacco, previsto per maggio, almeno 40 persone.