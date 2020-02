A Mosca la polizia sequestra una “batmobile di fortuna” – Video

Gli agenti della polizia stradale della capitale russa hanno fermato un moscovita che girava per le strade in una “batmobile”. Il suo mezzo di trasporto è stato sequestrato dagli agenti.

Come riportato dal portavoce del ministero degli Interni Vladimir Vasenin, le forze dell’ordine hanno impedito “che un’automobile con un’assemblaggio improvvisato girasse per le strade dell’uso comune”, fermando il conducente.

Il fatto risale a sabato 22 febbraio, quando una squadra della polizia stradale ha fermato la “batmobile” nel centro di Mosca, guidata da un moscovita trentaduenne.

In seguito è stato svelato che la macchina era stata realizzata in un'officina privata, non è stata registrata e non poteva essere utilizzata come un mezzo di trasporto nella città. L'auto è stata spostata in un parcheggio specializzato.