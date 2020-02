Coronavirus, si estende il contagio in Svizzera, Austria e Catalogna

Due giovani risultati positività ad Innsbruck, un caso in Canton Ticino e uno a Barcellona. I contagi potrebbero essere riconducibili al focolaio in nord Italia.

Si estende il contagio da Covid-19 in Europa. Si tratta del primo caso in Svizzera mentre in Austria, a Innsbruck, ci sono i primi due contagi accertati. Un caso di positività anche a Barcellona, il quarto in Spagna ma il primo in Catalogna.

I nuovi casi potrebbero essere riconducibili al focolaio in Nord Italia. Nelle scorse ore era stato accertato un primo contagio di coronavirus anche in Croazia, che riguardava un giovane rientrato da poco da Milano.

Primo contagio in Svizzera

L'Ufficio federale della Sanità in Svizzera ha annunciato il primo caso di positività al virus. Il paziente è attualmente ricoverato in Canton Ticino, la stato elvetico più vicino all'Italia.

Ieri il consigliere federale Alain Berst aveva presentato una serie di misure supplementari di contenimento dell'epidemia dall'Italia alla Svizzera.

#Coronavirus Erster Fall bestätigt, Medienkonferenz um 17.00 Uhr / Premier cas confirmé, conférence de presse à 17h00 / Primo caso confermato, Conferenza stampa alle 17.00 ore #COVID19 — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) February 25, 2020

​Due casi in Austria

Due primi casi di positività al coronavirus sono stati trovati a Innsbruck, in Austria. Si tratta di due giovani di 24 anni. Uno di loro sarebbe da poco rientrato dalla Lombardia. In seguito ai sintomi, hanno allertato loro stessi le autorità sanitarie per sottoporsi agli accertamenti.

Risultati positivi al virus, si trovano in isolamento in condizioni stabili, con qualche linea di febbre.

Primo caso in Catalogna

Il Dipartimento di Salute della Generalitat catalana ha confermato il primo caso di contagio a Barcellona. L'uomo avrebbe viaggiato in nord Italia nelle ultimi giorni. Si tratta del primo in Catalogna e del quarto in tutto il paese, dopo le segnalazioni dei due casi alle Canarie e uno a Maiorca, che riguardano però cittadini stranieri.

Nelle scorse ore, un cittadino italiano è stato trovato positivo al test a Tenerife. L'uomo, un medico, si trovava in vacanza alle Canarie. Contagiata anche la moglie. L'intero albergo con migliaia di ospiti è stato messo in quarantena.