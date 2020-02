Coronavirus, Oms sperimenta un farmaco contro l'Ebola nei pazienti positivi a Covid-19

Pazienti cinesi curati con lo stesso farmaco antivirale utilizzato per il trattamento dell'ebola. Il capo missione Oms in Cina: "Risultati promettenti, risultati entro aprile". Intanto Usa e Australia lavorano al vaccino.

Il capo della missione Oms in Cina, Bruce Aylward, ha affermato che i trattamenti antivirali utilizzati in via sperimentale dalle autorità cinesi costituiscono un'efficace cura per l'influenza da Covid-19.

"Al momento esiste un solo farmaco che riteniamo possa avere una reale efficacia e questo farmaco è remdesivir", ha dichiarato Aylward.

L'utilizzo del remdesivir, un antivirale sviluppato dalla Gilead Sciences per la lotta all'ebola, somministrato su pazienti anche in gravi condizioni, sta ottenendo risultati apprezzabili e potrebbe portare ad una soluzione entro aprile, ha dichiarato Aylard durante una conferenza stampa tenuta ieri a Pechino.

Lo stesso farmaco è utilizzato anche in Italia, combinato con altri due antivirali, nelle terapie somministrate ai pazienti con Covid-19.

Durante la conferenza stampa Aylward ha rivolto un saluto e un ringraziamento al popolo di Wuhan:

"Dobbiamo riconoscere il contributo del popolo di Wuhan. Dobbiamo ricordarci di quello che hanno fatto per il mondo intero. Io spero di avere l'opportunità di ringraziare sinceramente ancora una volta gli abitanti di Wuhan!"

Dans la soirée du 24 février, l’équipe d’inspection conjointe d’experts Chine-OMS sur la pneumonie du nouveau coronavirus a tenu une conférence de presse à Beijing. Bruce Aylward a fait une déclaration de quatre minutes et demi, qui a provoqué des applaudissements sur place.(1) pic.twitter.com/A5TrOFtVzt — Vivre au Guizhou (@VivreauGuizhou) February 25, 2020

​Vaccino pronto per i test

Un'azienda biotech statunitense sta sviluppando un vaccino contro l'influenza da Covid-19. Si tratta di un vaccino a Rna messaggero (mRna), programmato per decodificare la proteina complessa S, che permette di simulare l'infezione naturale per stimolare la risposta immunitaria. Il primo lotto del vaccino mRna-1273 è già stato inviato al'istituto nazionale per le malattie infettive per avviare la fase 1 della sperimentazione.

Anche l'Australia ha dato il via alla ricerca per un vaccino contro l'influenza da coronavirus. Un team di ricercatori dell'Università del Queensland hanno annunciato la fine dello studio in laboratorio del vaccino, durato tre settimane, che adesso passerà alla fase di sperimentazione sugli animali.