Coronavirus, in Gran Bretagna impone l'autoisolamento per chi viene dal Nord Italia

Il governo del Regno Unito ha imposto da quest'oggi l'autoisolamento per un periodo della durata di 14 giorni per tutti coloro che arrivano nel Paese dal Nord Italia.

La misura sarà estesa a tutti coloro che, in provenienza da comuni a Nord di Pisa, Firenze e Rimini, che presentino dei sintomi anche leggeri di un potenziale contagio da coronavirus.

Chi invece giunge dai paesi lombardi e veneti isolati dalle recenti disposizioni del governo italiano sarà invece sottoposto ad un periodo di quarantena obbligata, anche in assenza di sintomi.

L’Italia è il Paese più contagiato dal coronavirus in Europa, il terzo nella classifica mondiale, con 270 casi confermati.

Nel resto dell’Europa si contano finora 16 casi in Germania, 13 in Inghilterra, 12 in Francia, 3 in Spagna e 1 in Svezia.