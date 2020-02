Spagna, cittadino italiano positivo al coronavirus a Tenerife: è il terzo caso nel Paese iberico

In Spagna un nostro connazionale è stato trovato positivo al nuovo coronavirus cinese ed è stato posto in stato di isolamento in attesa delle controanalisi.

Un cittadino italiano è risultato positivo al tampone del coronavirus a Tenerife, nelle Isole Canarie, in Spagna. A renderlo noto è l'agenzia di stampa Reuters, citando le autorità mediche della regione.

Stando a quanto riportato dai media spagnoli, l'uomo sarebbe un medico che stava passando le vacanze in Spagna.

Come da protocollo, il nostro connazionale viene ora tenuto in isolamento e i suoi test sono stati inviati a Madrid per le controanalisi.

In Spagna si tratta della terza persona a risultare positiva agli esami sul Covid-19; gli altri casi avevano riguardato un cittadino britannico a Maiorca e un cittadino tedesco alle Isole Canarie.

L’Italia è il Paese più contagiato dal coronavirus in Europa, il terzo nella classifica mondiale, con oltre 200 casi.

Nel resto dell’Europa si contano ora 16 casi in Germania, 13 in Inghilterra, 12 in Francia, 3 in Spagna e 1 in Svezia.