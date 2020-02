Migranti, nave Sea Watch soccorre 73 persone nel Mediterraneo

La Sea Watch, rimasta in acque SAR con 121 migranti a bordo soccorsi in precedenti operazioni, questa notte ha effettuato due salvataggi. Le operazioni di soccorso avvenute al largo della Libia si sono svolte rispettivamente a 61 e 36 miglia dalla costa. Nei due interventi sono stati portati in salvo 54 e 19 persone. Lo ha comunicato la ong sul suo account Twitter.

​L'imbarcazione recante a bordo 54 persone aveva allertato nella serata di ieri Alarm Phone, chiedendo aiuto. Il servizio di soccorso aveva avvisato le autorità competenti e la nave della ong. L'altra barca, invece, è stata avvistata dall'equipaggio.

La Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee e MSF che ha effettuato diversi interventi negli scorsi giorni, riscattando dalle acque 274 migranti, si trova adesso in quarantena ormeggiata al porto di Pozzallo. Anche i passeggeri sbarcati dovranno sottostare i protocolli sanitari dettati dall'emergenza Coronavirus.