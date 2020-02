Una berlina finisce nel fiume a San Pietroburgo – Video

Una macchina è caduta nel fiume a San Pietroburgo dopo che l’autista ha perso il controllo del veicolo. Come riferito dalla protezione civile russa, l'incidente è avvenuto lunedì mattina nel centro della città.

La macchina è stata recuperata dal fiume con una gru.

Sui social sono apparsi numerosi video dell’incidente. Nel filmato si vede come la macchina si avvicina ad una coppia di pedoni, per poco non li investe, in seguito gira di scatto a destra e finisce nell’acqua.

Nella macchina c’era anche un passeggero. Entrambi sono stati estratti dalla macchina con ausilio degli uomini della protezione civile arrivati su una barca. La conducente e il passeggero sono stati portati in ospedale con un’ambulanza.