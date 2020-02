Patrick Zaky resta in carcere altri 15 giorni: ‘Sono innocente’

Sono innocente e non ho violato alcuna legge dello stato egiziano, lo dice Patrick Zacky al giudice di Mansura dove si trova recluso ormai da un mese, dopo essere rientrato in patria dall’Italia per una breve vacanza.

“Non capisco perché sono stato arrestato. Sono cristiano e avrei potuto chiedere asilo politico in Italia, ma non ho voluto”, dice Zaky al giudice.

Zaky è accusato del generico reato di diffusione di informazioni dannose per lo stato e propaganda sovversiva.

Il giudice egiziano, alla presenza di diplomatici in rappresentanza dell’Italia e dell’Unione Europea, ha deciso di prolungare la sua carcerazione di ulteriori 15 giorni, senza una concreta motivazione e senza emettere alcuna sentenza.

Zaky potrebbe rimanere in carcere, senza ottenere alcuna sentenza definitiva, fino a 200 giorni.

L’attenzione internazionale sul caso

Anche il New York Times ha scritto del giovane studente egiziano incarcerato. L’attenzione mediatica internazionale sul caso è quindi alta, si vuole così evitare che Zaky possa diventare un altro Giulio Regeni.

Anche il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli aveva intimato all'Egitto di rilasciare immediatamente il giovane studente, affermando che l'Egitto avrebbe fatto bene ad ascoltare l'Unione Europea.

In carcere per mesi senza potersi difendere

Il quotidiano La Repubblica, che ha potuto scambiare poche battute con il giovane. Riferisce che il giovane è detenuto in una cella con altre 35 persone, con cui condivide un unico bagno: “una condizione terribile”.

Nelle stesse condizioni sarebbero detenute migliaia di persone, che restano in detenzione per mesi nelle carceri egiziane senza avere la possibilità di difendersi dalle accuse.