Soldato turco ucciso in attacco dell'esercito siriano a Idlib

Un soldato turco è stato ucciso nella provincia di Idlib a seguito di bombardamenti dell'esercito siriano contro le forze turche, ha detto un funzionario del governatorato turco di Gaziantep.

"A seguito di bombardamenti da parte del regime siriano nell'area di Idlib, il meccanico a contratto Mecit Demir è stato ucciso", ha detto il funzionario.

Secondo il quotidiano turco Sabah, il militare era un membro dell'equipaggio di un carro armato ed è deceduto in ospedale in seguito alle ferite ricevute. I funerali sono previsti per domenica a Gaziantep.

Abdulhamit Gul, ministro della giustizia turco, ha pubblicato una foto del soldato, facendo le sue condoglianze alla famiglia e agli amici di Demir.

İdlib'de şehit olan hemşehrimiz, Mecit Demir kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır dilerim. Başımız sağ olsun. pic.twitter.com/2nOLHxLn9N — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) February 22, 2020

​Sempre sabato, l'esercito siriano ha avvertito che le sue difese aeree avrebbero abbattuto qualsiasi aereo che avesse violato lo spazio aereo del paese.