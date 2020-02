Principe Harry e Meghan Markle smetteranno di usare il marchio "SussexRoyal" dopo la primavera

Un portavoce della coppia ha confermato venerdì che non saranno in grado di definirsi "reali" nella speranza di trasformare "Sussex Royal" in un marchio multimiliardario globale.

Le fondazioni di Prince Harry e Meghan Markle avevano precedentemente richiesto un marchio nel giugno del 2019, coprendo una vasta gamma di articoli tra cui abbigliamento e articoli di cancelleria, nonché libri, prodotti, documentari e le loro fondazioni di beneficenza.

"Mentre il Duca e la Duchessa sono concentrati sui piani per istituire una nuova organizzazione senza scopo di lucro, date le specifiche regole del governo del Regno Unito che circondano l'uso della parola "Royal", è stato quindi concordato che la loro organizzazione senza scopo di lucro, quando viene annunciata questa primavera, non si chiamerà Sussex Royal Foundation. Il Duca e la Duchessa del Sussex non intendono utilizzare "SussexRoyal" in nessun ambito dopo la primavera del 2020", si legge nella dichiarazione della portavoce.

Precedenti rapporti suggerivano che la regina Elisabetta II avesse proibito alla coppia di usare la parola "reale" (royal) dopo lunghi colloqui con alti funzionari di Buckingham Palace. La decisione è stata presa perché "se non stanno svolgendo funzioni ufficiali e stanno ora cercando altre opportunità commerciali, semplicemente non possono essere autorizzati a commercializzarsi come reali", hanno detto le fonti a The Daily Mail.

La decisione indica che il Duca e la Duchessa del Sussex dovranno cancellare il nome "SussexRoyal" dal loro account Instagram, dove hanno annunciato la loro mossa "Megxit", e il loro sito Web, che è stato lanciato contemporaneamente.

La coppia aveva annunciato che si sarebbero dimessi dal loro ruolo di reali senior per trasferirsi in Canada per vivere una vita "finanziariamente indipendente" a gennaio.