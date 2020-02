Esercito siriano respinge attacco dei militanti a Idlib - Video

L'agenzia di stampa araba siriana (SANA) ha pubblicato un video su come le forze siriane respingono i militanti vicino al villaggio di Nerab, a ovest di Sarakib, nella provincia di Idlib.

I filmati ripresi da un drone mostrano la distruzione di veicoli armati terroristici, tra cui carri armati, blindati trasporto truppe e camioncini carichi di armi.

Giovedì, il ministero della Difesa russo ha dichiarato che i militanti appoggiati dall'artiglieria turca hanno violato le posizioni di difesa dell'esercito siriano vicino ai villaggi di Qmenas e Nerab a Idlib. Un aereo russo Su-24 ha aperto il fuoco sui militanti, aiutando le truppe siriane a respingere i combattenti in avanzamento. Il Ministero della Difesa turco ha riferito in seguito che due soldati turchi sono stati uccisi e cinque feriti in un attacco aereo a Idlib, aggiungendo che oltre 50 siriani erano stati uccisi a seguito del fuoco di ritorno, riporta SANA.