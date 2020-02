Coronavirus: morti in Iran e Corea del Sud, a Mosca quarantena per chi arriva dalla Cina

Alle persone che arrivano a Mosca dalla Cina, anche se in transito, viene fatto il test del coronavirus e ricevono il provvedimento di isolamento per due settimane; sono già state emesse circa 2.500 misure di questo tipo, ha affermato il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin nel suo blog personale.

Ha osservato che anche in assenza di sintomi della malattia, vengono emessi direttamente in aeroporto i provvedimenti coercitivi relativi all'isolamento di due settimane nel luogo di residenza (o di soggiorno) o congedi per malattia.

"Praticamente significa che qualsiasi persona che viene dalla Cina non dovrebbe lasciare la propria abitazione o l'hotel per due settimane... Ad oggi sono stati emessi circa 2.500 provvedimenti per l'isolamento obbligatorio di due settimane. Al decimo giorno di isolamento, viene eseguito un altro test sul coronavirus", ha riferito Sobyanin.

Il primo cittadino della capitale russa ha inoltre aggiunto che se un passeggero in aeroporto ha la febbre od altri sintomi caratteristici del coronavirus, viene immediatamente ricoverato in ospedale nel reparto di malattie infettive. Controlli simili vengono effettuati nelle stazioni ferroviarie: vengono identificate le persone che sono di recente arrivate dalla Cina e che giungono a Mosca da San Pietroburgo.

Due vittime su tredici nuovi casi in Iran per il coronavirus

Tra i 13 nuovi casi di infezione da coronavirus in Iran, sono stati segnalati 2 decessi, ha riferito il portavoce ufficiale del ministero della Salute iraniano Kianush Jahanpur.

"Purtroppo due persone tra i casi di infezione appena identificati sono decedute", ha dichiarato il funzionario sul sito web del dicastero.

Il numero totale di casi registrati ha raggiunto quota 18 e il numero delle vittime è così salito a 4. I contagi sono stati segnalati nelle città di Qom, Arak, Teheran e Gilan.

Covid-2019, seconda vittima in Corea del Sud

Il secondo paziente contagiato dal coronavirus Covid-2019 è morto nella giornata di oggi in Corea del Sud, riferisce l'agenzia Yonhap.

La vittima era una donna di 54 anni, ricoverata in un ospedale della città di Cheongdo. Le era stato diagnosticato il coronavirus proprio oggi ed è deceduta durante il trasporto all'ospedale dell'università di Pusan.

Intanto nella Cina continentale il numero di persone contagiate dal coronavirus ha già superato le 75mila persone, di cui 2.236 sono morte, oltre 18mila sono guarite. Al di fuori della Cina continentale, sono stati rilevati più di mille casi di infezione in 26 Paesi.