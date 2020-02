Firenze: donna russa arrestata per sequestro di minore, ambasciata valuta le circostanze

Una donna russa ha tentato di sottrarre il figlio di 8 anni al padre, al quale è stato dato in affidamento in via esclusiva. Per farlo la donna si sarebbe fatta aiutare da un connazionale. La donna di conseguenza è stata sottoposta a fermo d'indiziato di delitto dalla polizia con l’accusa di tentato sequestro di minore.

L’ambasciata russa ha pubblicato un tweet sull’accaduto per spiegare che sta tenendo sotto controllo la situazione.

“L'ambasciata sta controllando le informazioni pubblicate sui media italiani sull’arresto di due cittadini russi vicino a Firenze. Non è stata ancora ricevuta alcuna notifica ufficiale da parte delle autorità locali sulla detenzione. Stiamo lavorando per scoprire le circostanze dell’accaduto”.