Istruttore di fitness elenca tre errori che impediscono di bruciare grasso sull’addome

Il capo di un importante centro fitness di Monaco, l’atleta e personal trainer Ozgür Günes, ha parlato in un'intervista con Focus su tre convinzioni sbagliate che impediscono di liberarsi del grasso in eccesso sullo stomaco.

In primo luogo, molti sono convinti che l'uso di carboidrati la sera contribuisca all'aumento di peso. Secondo Gunes, quali alimenti riceve il corpo e a che ora non è di fondamentale importanza, perché la cosa principale per perdere peso è garantire un deficit calorico.

Il secondo errore, secondo l'esperto, è un rifiuto totale dei grassi. L'allenatore ha osservato che l'uso di determinati grassi, ad esempio quelli contenuti nel pesce e nella frutta secca, è necessario per il normale metabolismo e la perdita di peso.

Inoltre, Gunes ha sfatato il mito che eseguire intensamente esercizi per i muscoli addominali, permette di ottenere subito un ventre piatto e sodo. L'esperto ha sottolineato che i muscoli addominali diventano visibili solo quando la percentuale di grasso corporeo è particolarmente bassa e questo non può essere raggiunto senza una dieta sana.