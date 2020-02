Coronavirus, vaccino verrà testato ad aprile - vice ministro cinese della tecnologia

La polmonite virale causata dal nuovo ceppo di coronavirus ha iniziato a diffondersi dalla città di Wuhan in Cina lo scorso dicembre, e da allora si è diffuso in oltre 25 paesi in tutto il mondo.

Il vice ministro cinese della scienza e della tecnologia Xu Nanping ha dichiarato venerdì in una conferenza stampa che il vaccino per il coronavirus sarà sottoposto a test clinici entro la fine di aprile, secondo quanto riferito da China News.

"In termini di ricerca e sviluppo di vaccini, più percorsi sono impiegati parallelamente per far progredire la ricerca e lo sviluppo. Il vaccino più veloce dovrebbe essere applicato per studi clinici verso la fine di aprile", ha detto Xu ai giornalisti.

Il ministro ha aggiunto che lo sviluppo del vaccino per varie rotte tecniche in Cina è sostanzialmente sincronizzato con l'estero.

In termini di eziologia ed epidemiologia, ha detto Xi, il ceppo virale è stato isolato e identificato per la prima volta e l'intera sequenza genomica del virus è stata condivisa con l'Organizzazione mondiale della sanità ", gettando le basi per il rapido progresso della tecnologia diagnostica e sviluppo di un vaccino", riporta China News.

In precedenza, il governo della città di Taizhou ha riferito che la produzione del primo farmaco che potrebbe rivelarsi efficace nel trattamento del nuovo coronavirus era stata avviata nella provincia orientale cinese dello Zhejiang. All'inizio di febbraio, il China National Center for Biotechnology Development ha dichiarato che remdesivir e favipiravir potrebbero diventare un potenziale trattamento.

Il nuovo ceppo di coronavirus è stato registrato per la prima volta nella provincia di Hubei e da allora ha causato la morte di almeno 2.236 persone nella Cina continentale, con oltre 75.400 infetti.