Coronavirus, un italiano ricoverato in Lombardia

Presso Codogno, nel Lodigiano, un 38enne italiano è stato ricoverato nell’ospedale locale dopo essere risultato positivo al test del coronavirus. Ora l’uomo si trova in terapia intensiva dove le attività abituali dell’ospedale sono state interrotte a livello cautelativo.

Secondo le informazioni più recenti l’uomo si sarebbe presentato ieri all’ospedale, e per ora le autorità sanitarie stanno ricostruendo i suoi spostamenti per comprender chi possa essere entrato in contatto con lui.

"Sono in corso d'individuazione le persone entrate con il paziente", secondo quanto affermato dall’assessore locale.

L'epidemia di 2019-nCoV

Il coronavirus con la sigla 2019-nCoV, è stato identificato per la prima volta a dicembre nella città cinese di Wuhan, nella provincia di Hubei.

Da allora l'agente patogeno si è diffuso in oltre 25 Paesi, tra cui anche Stati Uniti, Australia, Francia, Germania, Svezia, Regno Unito, Spagna, Italia e Russia.

Secondo i dati più recenti, il numero di persone morte in Cina a causa dell'epidemia del nuovo coronavirus cinese, noto come COVID-19, è salito a 1.868, in presenza di un numero di contagiati si attesta a 72.436 mentre si attesta a 12.500, invece, la cifra dei pazienti già dimessi dagli ospedali.

La situazione in Italia

In Italia, secondo quanto riferito dallo Spallanzani di Roma, migliorano le condizioni generali della coppia di cinesi positivi al coronavirus ricoverati nell'ospedale, mentre Niccolò, lo studente 17enne bloccato per due volte in Cina a causa della febbre e ora ricoverato continua a essere in buone condizioni di salute.

La Protezione Civile ha anche reso noto che un italiano sulla nave Diamond Princess, ormeggiata a largo del porto di Yokohama, in Giappone, è positivo al coronavirus.