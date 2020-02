Uomo arrestato per sospetto accoltellamento nella moschea di Londra

Il ferito è stato portato in ospedale. Secondo le ultime informazioni, la vita dell'uomo sulla settantina non sarebbe in pericolo.

Secondo le testimonianze, l'assalitore ha attaccato il muezzin, la persona che chiama alla preghiera. La polizia ha arrestato un uomo sospettato di aver commesso il crimine per tentato omicidio.

Il video mostra che l'uomo detenuto è un giovane maschio bianco che indossa una felpa rossa.

LATEST — London police arrest man for attempted murder after a stabbing incident at a downtown mosque pic.twitter.com/6hxmuZXk2Z — DAILY SABAH (@DailySabah) February 20, 2020

I motivi dell'aggressore sono ancora sconosciuti. La polizia ha avviato un'indagine.​