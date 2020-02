Finlandia prenderà parte a esercitazioni NATO in Norvegia a marzo - ministero della Difesa

Le forze armate finlandesi parteciperanno alle esercitazioni militari NATO Cold Response 2020 che si terranno a marzo nella contea di Troms, nel nord della Norvegia, ha detto giovedì il ministero della Difesa del Paese.

"Il 9-19 marzo 2020, l'esercito finlandese parteciperà alle esercitazioni invernali Cold Response 2020 guidate dalle forze armate norvegesi... Complessivamente, 400 persone, inclusi coscritti che prestano servizio nell'unità di preparazione e personale di servizio, prenderanno parte alle manovre. Il principale equipaggiamento delle truppe di esercitazione sarà costituito dai principali carri armati Leopard 2A4. Le truppe partecipanti saranno principalmente quelle della Brigata Jaeger e della Brigata Kainuu".

Le manovre condotte dalla Norvegia riuniranno oltre 15.000 truppe provenienti da Norvegia, Svezia, Paesi Bassi, Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Le esercitazioni Cold Response, che si svolgono ogni due anni, si sono svolte in Finlandia nel 2016.

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato all'inizio di questa settimana che le forze statunitensi in Europa e gli altri membri delle forze armate di almeno nove paesi della NATO si dirigeranno verso le zone artiche della Norvegia settentrionale a marzo per condurre operazioni tattiche in condizioni di clima freddo.

Tutti i rami delle forze armate statunitensi sono previsti per partecipare all'esercizio, che si svolgerà nella Norvegia settentrionale ai margini del circolo polare artico, secondo il comunicato.