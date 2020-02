Coronavirus, prima morte in Corea del Sud

La Corea del Sud ha annunciato la prima morte per via del coronavirus nel Paese. Lo comunica l'agenzia Yonhap.

Secondo quanto riporta il comunicato è stato avviato uno studio per chiarire l'esatta causa del decesso.

Seul ha riferito in precedenza che il numero di casi confermati di coronavirus nel paese è aumentato da 82 a 104.

