Corea del Sud, chiesa evangelica locale contagiata dal coronavirus Covid19

Si allarga l'epidemia da nuovo coronavirus Covid19 in Corea del Sud, dove un paziente "super diffusore" avrebbe contagiato decine di persone di una congregazione religiosa laica evangelica.

Il nuovo coronavirus Covid19 contagia anche la Corea del Sud, dove a quanto pare una piccola chiesa evangelica di Daegu sarebbe stata infettata dal virus. In 15 sarebbero già stati isolati dalle autorità sanitarie sudcoreane, riportano i quotidiani locali, ma ora si cerca di ricostruire i contatti con gli altri membri della Shincheonji Church of Jesus per verificare se anche altri possano aver contratto il virus.

La diffusione sarebbe avvenuta durante le funzioni religiose svoltesi nella chiesa evangelica.

Il capo del servizio malattie infettive della Corea del Sud ha inviato una squadra di esperti nella città di Daegu per ricostruire tutta la rete di persone che fanno parte della congregazione religiosa, ma anche per intercettare tutte le altre persone che potenzialmente potrebbero essere state infettate dai membri della chiesa.

Il focolaio di Daegu in Corea del Sud

Il team di esperti di malattie infettive inviato sul posto ha scoperto 31 nuovi casi di coronavirus a Daegu legati alla comunità cristiana evangelica.

Tra questi contagiati un “super diffusore”, una donna molto attiva nella comunità religiosa cristiano evangelica locale che sarebbe entrata in contatto con almeno altre 166 persone che sono tutte da controllare.