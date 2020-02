Diamond Princess: 2 decessi, altri due russi contagiati

L'ambasciata russa in Giappone ha riportato le ultime notizie dalla nave da crociera Diamond Princess, messa in quarantena il 5 febbraio a causa dell’epidemia del coronavirus.

Secondo i dati della mattina del 20 febbraio 2020, a due altri russi è stato diagnosticato il coronavirus sulla nave. Saranno portati in ospedale, tuttavia la malattia si è manifetata senza sintomi pronunciati.

Altri quattro russi sono stati dimessi oggi, poiché la quarantena è durata ufficialmente 2 settimane, fino al 19 febbraio (la durata del periodo d'incubazione asintomatica del coronavirus). Sono sani e torneranno in patria.

Il Giappone ha riportato la morte di altri due passeggeri sulla Diamond Princess per l'infezione virale, entrambi erano cittadini giapponesi.

In totale, circa 3700 persone provenienti da 50 paesi del mondo erano sulla Diamond Princess. La crociera aveva lasciato il porto giapponese di Yokohama il 20 gennaio ed è stata messa in quarantena il 5 febbraio, quando a bordo è stato trovato un passeggero di Hong Kong affetto da coronavirus. Quindi altre 542 persone sono state infettate (secondo i dati al 19 febbraio). È stato riferito che il coronavirus qualche giorno dopo è stato diagnosticato in una coppia Russia. Ma più tardi, la parte giapponese ha chiarito che la diagnosi della donna non è stata confermata.