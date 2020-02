Quanto guadagna presidente? La risposta di Putin stupisce la donna che glielo ha chiesto – Video

In visita a San Pietroburgo il presidente russo non si è negato ai cittadini che lo aspettavano. Una donna non si è tirata indietro ed ha chiesto a Putin qual'è il suo stipendio, e se non fosse il più alto nel paese.

Петербурженка спросила Путина, какая у него зарплата, сколько стоит сходить в магазин и как прожить на 10 тысяч 800 рублей. Президент ответил pic.twitter.com/70VnhYCPsB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020

"Non è il mio. Ci sono anche stipendi più sostanziosi del mio. Lo stipendio del presidente non è il maggiore", ha detto Putin.

La pietroburghese si è poi lamentata del fatto che non è in grado di fare la spesa e pagare le bollette con il salario minimo ed ha chiesto al presidente che cosa devono fare altre ragazze madri nella stessa situazione.

"Lo capisco. Per questo stiamo facendo un intero programma per il sostegno alle famiglie con i bambini", ha risposto il presidente.

Putin ha sottolineato che nel paese rimangono ancora tanti problemi nel settore dell'assistenza sociale, ma dal governo è stato adottato un pacchetto di misure per aiutare le famiglie con figli ed è previsto l’aumento delle pensioni per le persone con invalidità.

Dopo il termine della conversazione alcune persone presenti hanno fatto una foto con il presidente, tra cui anche la donna che ha interpellato Putin.