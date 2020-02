Coronavirus, iniziato lo sbarco dei passeggeri della Diamond: partito il volo per gli italiani

Mentre in Giappone è iniziato lo sbarco dei passeggeri non contagiati, dall'Italia è partito il volo che riporterà a casa i nostri connazionali.

Hanno preso il via le operazioni di sbarco dei passeggeri della nave da crociera Diamond Princess, la nave tenuta dal 5 febbraio all'ancora in stato di quarantena al largo del porto di Yokohama, in Giappone, a causa dell'epidemia di coronavirus scoppiata a bordo. finora risultati negativi al Covid-19.

A scendere quest'oggi dalla nave, al termine dei 14 giorni previsti dal protocollo, saranno i 500 passeggeri finora risultati negativi al Covid-19.

Per tutti gli altri ospiti della nave, 2500 persone circa, ci sarà da attendere ancora altri due giorni, in attesa dei risultati dei test.

Finora sono stati oltre 500 i casi di infezione accertati sulla Diamond Princess, tra essi ci sarebbero anche un passeggero di nazionalità italiana e una cittadina russa.

Partito il volo degli italiani

Nella notte, intanto, dall'Italia è partito il volo che riporterà a casa i nostri cittadini bloccati da due settimane in Giappone.

Lo ha riferito, con un tweet, il ministro della Salute, Roberto Speranza:

"Iniziata task force coronavirus. Ieri notte è partito il volo per il Giappone per recuperare gli italiani della Diamond Princess. Grazie al nostro personale sanitario per il lavoro straordinario che sta facendo."

Iniziata task force coronavirus. Ieri notte è partito il volo per il Giappone per recuperare gli italiani della Diamond Princess. Grazie al nostro personale sanitario per il lavoro straordinario che sta facendo. pic.twitter.com/yHzZWRatMg — Roberto Speranza (@robersperanza) February 19, 2020

Nei giorni scorsi altre operazioni di evacuazione sono state effettuate dai governi di Stati Uniti, Australia e Canada.