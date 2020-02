Esercito israeliano creerà nuova direzione militare per far fronte alla "minaccia iraniana"

Le forze armate israeliane (IDF) si preparano a creare una nuova direzione militare per fronteggiare quella che viene definita la "minaccia iraniana".

A riferirlo, in un annuncio, è il generale di brigata Hidai Zilberman, portavoce dell'IDF:

"La direzione presterà maggiore attenzione alla strategia militare e si concentrerà sullo sviluppo e la pianificazione di una campagna militare in relazione all'Iran", ha spiegato l'alto ufficiale.

La formazione di questo nuovo organo è stata già approvata dal ministro della Difesa Naftali Bennett e si iscriverà all'interno di una più generale riorganizzazione dei dipartimenti dell'apparato bellico di Tel Aviv, come pianificato dal Capo di stato maggiore Aviv Kochavi e che avrà inizio a partire dalla prossima estate.

"I cambiamenti sono motivati dalla necessità di rafforzare le difese israeliane alla luce della crescente minaccia posta dall'Iran, oltre che dal bisogno di riorientare l'esercito al fine che esso possa essere in grado di gestire questioni di carattere strategico", ha sottolineato ancora Zilberman.

Come riportato dal quotidiano locale The Times of Israel, il nome del nuovo dipartimento dovrebbe essere "Direzione strategica e dell'Iran" e sarà diretta da un alto ufficiale dell'esercito israeliano in possesso del grado di general maggiore.

Uno degli obiettivi principali del progetto di riorganizzazione, a quanto si apprende, è quello di far sì che le forze armate israeliane mantengano la propria superiorità a livello aereo, di intelligence e soprattutto dal punto di vista tecnologico.

A tal proposito, tale progetto fa parte di un più ampio piano pluriennale di rinnovamento, definito Momentum Plan, che è stato presentato la scorsa settimana.