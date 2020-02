Siria, una bomba esplode a Damasco: ci sono feriti

Un'emittente statale siriana ha riportato oggi pomeriggio che diverse persone sono state ferite a seguito di un'esplosione avvenuta a Damasco.

"Un ordigno esplosivo è stato attivato vicino da una fermata autobus a Damasco, ci sono persone ferite", ha riferito il canale televisivo Ikhbariya TV.

Non è la prima volta in questo mese in cui una bomba esplode a Damasco. Lo scorso 7 febbraio l’emittente radiofonica Sham FM ha riportato che una autobomba è esplosa nel centro della città, vicino al più grande mercato di alimentari, una persona è stata ferita. Un’altra persona è stata ferita a seguito di un’esplosione di un’autobomba lo scorso 10 febbraio nel quartiere Al Mezzeh, all’ovest della città.

Al momento il governo siriano ha ripristinato il controllo sulla maggior parte dei territori una volta tenuti dai terroristi. La vita dei damasceni sta tornando alla normalità, ma nella capitale a volte avvengono ancora esplosioni.