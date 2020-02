I problemi del Medio Oriente sono legati alle ingerenze degli USA - consigliere Min. Esteri Iran

Le problematiche del Medio Oriente sono in grande misura legate alle ingerenze esterne degli Stati Uniti e di altri Paesi occidentali.

Ad affermarlo, a margine del Forum Valdai di Mosca, è Mehdi Sanaei, consigliere del ministro degli Esteri iraniano, ed ex console della Repubblica Islamica a Mosca.

Secondo Sanaei, i continui interventi dell'Occidente nella regione mediorientale non hanno sortito alcun effetto, aggravando ulteriormente la situazione.

"Ritengo che i maggiori problemi e le maggiori sfide della nostra regione vengano dal fatto che i governi legittimi dei nostri Paesi sono messi sotto attacco. Devono essere rispettati, devono rispettare i governi legittimi, le istituzioni dei Paesi. Credo che tutti i partecipanti oggi comprendano che le ingerenze degli Stati Uniti non abbiano portato a nessun risultato nelle questioni dei Paesi della nostra regione. A mio avviso, è evidente che i problemi che oggi ci troviamo ad osservare siano in grande misura il risultato dell'ingerenza degli USa e di altri Paesi occidentali nella regione", sono state le parole di Sanaei.

Il funzionario iraniano ha inoltre aggiunto che per la normalizzazione delle questioni attualmente esistenti è necessaria una base per la collaborazione e il dialogo tra i Paesi mediorientali, sottolineando che l'Iran non ha ambizioni nella regione e che nei Paesi in cui è presente lo in pieno consenso con le autorità locali.