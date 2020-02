Peskov: "Putin non ha inviato truppe in Libia"

Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, in qualità di comandante in capo delle forze armate, non ha mai inviato truppe in Libia.

A riferirlo è il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo alle domande dei giornalisti che gli ponevano domande sul tema:

"No, Vladimir Putin, il comandante in capo delle forze armate della Federazione Russa, non ha mai inviato truppe in Libia, non ha mai dato ordini a questo proposito", ha spiegato Peskov.

In seguito, il funzionario ha sottolineato ancora una volta che "in Libia non c'è nessun soldato russo".

Nelle scorse ore, diversi media hanno rilanciato la notizia dei recenti funerali di un militare russo, celebrati nella regione di Orenburg e ciò ha portato alle domande poste a Peskov.