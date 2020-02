A Mosca ragazza muore soffocata durante una gara di mangiatori di torte – Video

In uno dei pub della capitale russa una ragazza è morta soffocata durante una gara di mangiatori di torte. Il cibo le è andato di traverso, il che è stato la causa del decesso della giovane, riportano i media.

E’ finita tragicamente una gara di mangiatori di dolci in un locale moscovita. L’incidente è avvenuto lo scorso sabato sera, quando 12 persone hanno partecipato ad una competizione tra chi avrebbe mangiato un numero di dolci più velocemente.

Ad un tratto la serata divertente ha avuto uno sviluppo imprevedibile: una concorrente che stava per vincere ha tentato di mangiare in un solo colpo diversi pasticcini, ma è rimasta soffocata dal cibo ed è svenuta.

Le persone presenti non sono stati in grado fornirle l’assistenza di base ed hanno chiamato il pronto soccorso. I medici giunti sul posto non sono riusciti a salvare la giovane ed hanno constatato il suo decesso.

I media hanno diffuso il filmato dell’accaduto nel pub.

Момент гибели девушки на конкурсе по поеданию пирожных попал на видео pic.twitter.com/FJ2pGURDCI — Пятый канал Новости (@5tv) February 16, 2020

​Al momento del caso si occupa la polizia di Mosca, che ha aperto un procedimento nei confronti del locale per violazione delle norme di "produzione, conservazione, trasporto o commercializzazione di beni e prodotti, esecuzione di lavori o prestazione di servizi che non soddisfano i requisiti di sicurezza".