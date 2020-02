Coronavirus, scienziati rifiutano le teorie cospiratorie del virus creato in laboratorio

Il dottor Trevor Bedford, del Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle, Washington, ha respinto le teorie della cospirazione, con cui si cerca di dimostrare che il coronavirus sarebbe stato progettato in un laboratorio per essere usato come arma biologica.

"Non possiamo trovare alcuna prova di ingegneria genetica. L'unica evidenza che abbiamo è che le mutazioni [nel virus] sono completamente coerenti con l'evoluzione naturale ”,ha dichiarato Bedford a una riunione dell'American Association for the Advancement of Science (AAAS) a Seattle all'inizio di questa settimana.

Ha insistito sul fatto che non vi è nulla di anormale nelle mutazioni osservate nel coronavirus, che sono simili in vari luoghi della natura, "ancora e ancora attraverso l'albero della vita".

A Bedford ha fatto eco Richard Ebright della Rutgers University, che ha dichiarato al Daily Mail che "non c'è motivo di nutrire sospetti" sul fatto che il coronavirus sia stato creato o modificato in laboratorio.

Le dichiarazioni di questi scienziati contraddicono le teorie del complotto secondo cui il virus è stato rilasciato per caso da un laboratorio segreto vicino al mercato del pesce di Wuhan, la città cinese al centro dell'epidemia.

Nel frattempo, il ministro della sanità francese Agnes Buzyn ha confermato il primo caso fatale di coronavirus in Europa, annunciando la morte di un turista cinese di 80 anni a Parigi.

Il nuovo ceppo di coronavirus - COVID-19 - è stato scoperto per la prima volta a Wuhan, città nella provincia di Hubei, lo scorso dicembre e da allora si è diffuso in oltre 25 paesi. Nella Cina continentale, la malattia ha già causato la morte di 1.523 persone, con altre 66.492 infette.