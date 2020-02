Pakistan, cacciano lo sposo durante la cerimonia perché scoprono che era al terzo matrimonio

Curioso episodio in Pakistan, dove uno sposo è stato costretto a fuggire dagli invitati durante il proprio matrimonio.

Il motivo della fuga è legato all'arrivo, nel bel mezzo della cerimonia, della sua prima moglie, la quale ha rivelato a tutti i presenti uno scomodo segreto.

L'uomo, come si è poi scoperto, non era al primo matrimonio, bensì si era già sposato due volte e aveva nascosto a tutti la verità.

Frastornato, lui ha cercato in un primo momento di negare tutto, salvo poi essere costretto a confessare tutto e a darsela a gambe, prima di essere linciato dai parenti della sposa.

La legislazione in Pakistan

In Pakistan la poligamia è autorizzata dalla legislazione statale e un uomo ha la possibilità di convolare a nozze fino a quattro volte.

Tuttavia, per poter avere più di una moglie, è necessario che tutte le altre spose diano il loro consenso formale, in caso contrario gli atti non sono validi.