Coronavirus, 70 nuovi casi di contagio a bordo della nave da crociera in Giappone

Le analisi effettuate sulla Diamond Princess, la nave da crociera ancorata a largo di Yokohama dallo scorso 5 febbraio, hanno evidenziato la presenza a bordo di altri 70 infetti da coronavirus.

Il numero totale dei contagiati, in questo modo, sale a 355, dei quali 73 non presentano alcun sintomo della malattia.

Intanto nella giornata di ieri gli Stati Uniti hanno annunciato che 380 cittadini americani attualmente sulla Diamond Princess saranno evacuati con due voli organizzati dal Dipartimento di Stato e giungeranno in patria già nella giornata di oggi.

Probabilmente, i cittadini statunitensi evacuati verranno portati nella base aeronautica di Travis vicino a Sacramento, in California, dove dovranno affrontare ulteriori test medici e, secondo indiscrezioni, saranno posti in stato di quarantena per un periodo pari a 14 giorni.

All'interno di questa struttura sono già ospitate circa 230 persone in quarantena, che sono state evacuate dalla città cinese di Wuhan, epicentro dell'epidemia.

Un totale di 3.711 passeggeri e membri dell'equipaggio sono a bordo della nave e finora 218 persone si sono dimostrate positive al virus.

Il nuovo ceppo di coronavirus è stato rilevato per la prima volta a Wuhan, nella provincia di Hubei, alla fine di dicembre e da allora si è diffuso in oltre 25 altri paesi. Nella Cina continentale, il virus ha già provocato oltre 1500 vittime, con 67000 persone infettate.