Coronavirus, primo morto confermato in Europa

Un turista cinese 80enne morto in Francia, il primo decesso a causa del coronavirus in Europa.

Il ministro della sanità francese Agnes Buzin ha annunciato la prima morte legata a questo virus in Francia e in Europa.

"Un turista cinese originario della provincia di Hubei, è arrivato in Francia il 16 gennaio. Era stato ricoverato all'ospedale Bichat, con rigide misure di isolamento fino al 25 gennaio. Le sue condizioni si erano deteriorate rapidamente ed era stato in condizioni critiche per diversi giorni, in terapia intensiva", ha detto il ministro.

È la prima morte legata a questo virus in Francia e in Europa. Finora sono state registrate solo tre morti al di fuori della Cina continentale: le Filippine, Hong Kong e il Giappone.

La figlia del paziente, anch'essa affetta da coronavirus, "è stata curata anche all'ospedale Bichat. Il suo stato di salute non è più motivo di preoccupazione e dovrebbe poter essere rilasciata presto", ha aggiunto Buzin.

Il coronavirus

Il nuovo ceppo di coronavirus, COVID-19, è stato rilevato per la prima volta a Wuhan, situato nella provincia di Hubei, a dicembre e da allora si è diffuso in oltre 25 paesi. Nella Cina continentale, il virus ha già provocato 1.523 vittime, con 66.492 persone infettate. Oltre 1.700 medici sono stati infettati da COVID-19, sei dei quali sono deceduti.

Le autorità di Wuhan hanno annunciato sabato misure di quarantena più rigorose, volte a combattere lo scoppio del virus mortale.

Alla fine di gennaio, l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria globale alla luce dell'epidemia.