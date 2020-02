London School of Economics criticata per progetto di ricerca 5G con Huawei

London School of Economics (LSE), una delle principali università di ricerca pubblica britannica, è stata fortemente criticata per aver avuto contatti di lavoro con il colosso tecnologico cinese Huawei.

Il progetto investigativo Open Democracy riferisce, citando documenti interni trapelati dalla LSE, che il consiglio etico della scuola ha approvato un contratto di ricerca con Huawei. Nell'ambito di un progetto triennale, la LSE avrebbe ricevuto $ 135.000 da Huawei per condurre uno "studio completo" sugli sforzi del gigante tecnologico nel passaggio all'infrastruttura 5G, riporta il sito.

La scuola ha confermato la sua approvazione etica al Financial Times, ma ha detto che deve ancora prendere una decisione finale.

Numerosi membri del Parlamento hanno rapidamente condannato l'LSE per la cooperazione con la società con sede a Shenzhen.

Il deputato laburista Chris Bryant ha affermato che "le aziende cinesi sono alla ricerca di università britanniche di tutto rispetto per riciclare la loro reputazione", mentre Stewart McDonald del SNP ha avvertito che le università non devono "permettersi di diventare teste di ponte del Partito comunista cinese".

Huawei: “vittima di propaganda globale”

In risposta alla notizia, Huawei, che fornisce finanziamenti a un massimo di 20 università del Regno Unito sotto forma di progetti di ricerca e sovvenzioni, si è lamentata di essere vittima di una "propaganda globale".

Il fornitore e produttore di telefoni cellulari e di apparecchiature di telecomunicazione è stato preso di mira dal governo degli Stati Uniti a causa del suo impeto nell'impressionante dominio economico e tecnologico della Cina.

L'amministrazione Trump ha effettivamente vietato a Huawei di fare affari con aziende americane, che forniscono componenti e software vitali, e sta cercando di ottenere l'estradizione del suo direttore finanziario, Meng Wanzhou, dal Canada, con l'accusa di aver eluso le sanzioni iraniane.

Gli Stati Uniti accusano Huawei di utilizzare backdoor nelle apparecchiature vendute agli operatori per ottenere l'accesso alle reti di telefonia mobile e raccogliere dati sensibili sui clienti per il governo cinese.

Gli Stati Uniti e un certo numero di alleati come l'Australia e il Giappone hanno vietato l'uso delle apparecchiature Huawei nei contratti governativi e anche nelle reti 5G.

Numerosi clienti importanti, tra cui Germania e Francia, non hanno prestato attenzione alla pressione degli Stati Uniti. La Gran Bretagna lo scorso mese ha permesso a Huawei di fornire parti non sensibili dell'infrastruttura 5G (ovvero antenne radio e stazioni base ma non server attraverso i quali i dati vengono inviati).

L'amministrazione Trump, che in precedenza aveva promesso di limitare la condivisione dell'intelligence con il Regno Unito se avesse consentito aa Huawei di entrare nelle sue reti 5G, ha ritirato le sue minacce dopo rassicurazioni dal Regno Unito che la decisione non avrebbe danneggiato la cooperazione d’intelligence.