Washington esclude un conflitto militare su vasta scala in Siria

Gli Stati Uniti, la Federazione Russa, la Turchia e Israele si comportano con prudenza in Siria, quindi un conflitto militare su larga scala è da escludere, ha affermato James Jeffrey, rappresentante speciale del Dipartimento di Stato USA per la Siria.

"Al momento, escludiamo la possibilità di lanciare ostilità su larga scala che coinvolgano attori importanti come gli Stati Uniti, Israele, Turchia e Russia nella regione, dal momento che questi paesi si comportano con molta prudenza", ha detto Geoffrey in un'intervista a NTV durante la sua visita a Turchia.

Secondo lui, questi paesi stanno cercando di superare le loro controversie sulla Siria per via diplomatica. Una delegazione guidata da Jeffrey è arrivata in Turchia l'11 febbraio.

Dal 2014, gli Stati Uniti e i suoi alleati hanno condotto un'operazione militare in Siria e Iraq contro il gruppo terroristico dello Stato Islamico, e in Siria agiscono senza il permesso delle autorità del paese. In precedenza, gli Stati Uniti avevano già annunciato la distruzione del "califfato terroristico", ma avevano annunciato l'intenzione di rimanere in Siria per "impedire il suo ritorno".

Il leader turco Recep Erdogan ha precedentemente accusato ripetutamente gli Stati Uniti di aver fornito armi alle forze curde siriane che, secondo la Turchia, minacciano la sua sicurezza nazionale.

La recente offensiva siriana

Lunedì, il Ministero della Difesa turco ha riferito che cinque soldati turchi sono stati uccisi e cinque feriti a seguito di bombardamenti nel posto di osservazione di Idlib da parte dell'esercito siriano. In risposta, come riferito dal dipartimento militare turco, le forze armate turche hanno aperto il fuoco contro 115 bersagli dell'esercito della Siria facendo 101 vittime tra i militari siriani.

Il 3 febbraio, otto militari e civili turchi sono stati uccisi in bombardamenti dall'esercito siriano a Idlib.

Conformemente all'accordo raggiunto nel maggio 2017 ai colloqui ad Astana (ora Nur-Sultan) da parte di rappresentanti di Russia, Iran e Turchia, in Siria sono state create quattro zone di de-escalation. Tre di queste zone nel 2018 sono passate sotto il controllo di Damasco. La quarta zona, situata nella provincia di Idlib e parti delle province vicine di Latakia, Hama e Aleppo, non è ancora sotto il controllo del governo della Siria. Allo stesso tempo, la maggior parte è stata catturata dai terroristi dell'organizzazione Jabhat al-Nusra. A settembre 2018, la Russia e la Turchia hanno concordato a Sochi la creazione di una zona smilitarizzata a Idlib.